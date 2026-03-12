Ο Φρανσίσκο Ορτέγκα παραχώρησε δηλώσεις πριν από το εκτός έδρας παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Ηράκλειο απέναντι στον ΟΦΗ (14/3, 17:00), στο πλαίσιο της προτελευταίας αγωνιστικής της κανονικής διάρκεια της Super League.

Ο 26χρονος ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, έστειλε το δικό του μήνυμα προς τους οπαδούς με αφορμή τα γενέθλια και τη συμπλήρωση 101 χρόνων του συλλόγου του Πειραιά, τόνισε ότι ο ίδιος και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να κοιτούν τα παιχνίδια ξεχωριστά για να είναι αυτοί που θα κόψουν πρώτοι το «νήμα» ώστε να καταφέρουν να κατακτήσουν το φετινό πρωτάθλημα, ενώ χαρακτήρισε ως μία δυνατή ομάδα τους Κρητικούς.

Οι δηλώσεις του Αργεντινού αριστερού οπισθοφύλακα:

Το μήνυμά του για τα 101 γενέθλια του συλλόγου: «Εύχομαι στον Ολυμπιακό να συνεχίσει να εξελίσσεται και να συνεχίσει να μεγαλώνει. Είναι ένας τεράστιος σύλλογος, ένας υπέροχος, φανταστικός σύλλογος που ο κόσμος του τον λατρεύει. Εύχομαι να συνεχίσει να έχει επιτυχίες».

Για τη μάχη του τίτλου: «Νομίζω πως πρέπει να βλέπουμε ένα ένα τα παιχνίδια. Κάθε φορά να κοιτάζουμε το επόμενο και όχι τα ματς που ακολουθούν. Πρέπει να δείξουμε τον καλύτερό μας εαυτό σε καθένα από αυτά τα παιχνίδια και στο τέλος θα τα καταφέρουμε».

Για το παιχνίδι με τον ΟΦΗ: «Θα είναι ένα δύσκολο παιχνίδι και πρέπει να παίξουμε καλά. Ο ΟΦΗ είναι ένας δυνατός αντίπαλος, ειδικά όταν παίζει στην έδρα του, όμως εμείς είμαστε ο Ολυμπιακός και πρέπει να παίξουμε καλά και να πάρουμε το τρίποντο».