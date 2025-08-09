Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) το φιλικό παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο την Ουνιόν στο Βερολίνο.

Οι Πειραιώτες προέρχονται από έξι φιλικά επί ολλανδικού εδάφους, όπου είχαν απολογισμό 5 νίκες και 1 ισοπαλία.

Στο Α’ μέρος ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος από τους Γερμανούς και είχε φάσεις για να ανοίξει το σκορ, με μεγαλύτερη αυτή του Ελ Κααμπί (νικήθηκε σε τετ-α-τετ από τον τερματοφύλακα των γηπεδούχων).

Παράλληλα, η αμυντική λειτουργία των ερυθρόλευκων πήρε… άριστα, κρατώντας μακριά από τα καρέ του Τζολάκη τους παίκτες της Ουνιόν.

Στο 74ο λεπτό η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άνοιξε το σκορ με έναν «κεραυνό» του Τσικίνιο από το ύψος της μεγάλης περιοχής.

Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Καλογερόπουλος, Μπρούνο (66′ Βέζο), Μουζακίτης, Έσε (46′ Γκαρθία), Μαρτίνς (66′ Μασούρας), Καμπελά, Ελ Κααμπί.