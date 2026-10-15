Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας κάλεσε σε ακρόαση για την προσεχή Τρίτη (20/10) την ΠΑΕ Ολυμπιακός και τον Ισπανό προπονητή Ιμανόλ Αλγκουαθίλ, προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις για το κορεό στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.

Η ΔΕΑΒ θα πρέπει να αποφασίσει εάν το συγκεκριμένο κορεό παροτρύνει σε πρόκληση επεισοδίων και φερόμενη ρατσιστική συμπεριφορά και να τιμωρήσει ανάλογα τόσο την ομάδα, όσο και τον Ισπανό προπονητή.

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