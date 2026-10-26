Ο αγώνας στην 4η αγωνιστική της League phase του Europa League μεταξύ Ρεν και Ολυμπιακού, που είχε προγραμματιστεί για την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, ενδέχεται να αναβληθεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, λόγω των αναμενόμενων κοινωνικών διαδηλώσεων στη Γαλλία.

Αυτό αναφέρει το Agence France-Presse επικαλουμενο πληροφορίες από πολλαπλές πηγές, ενώ η νομαρχία της Ρεν ενημέρωσε το γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων (AFP) ότι «βρίσκονται σε εξέλιξη συζητήσεις για την αναβολή αυτού του αγώνα».

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