Ο Νίκος Λώλης αποχωρεί από τον Ολυμπιακό για να συνεχίσει την καριέρα του στη Ζάκυνθο. Ο 21χρονος χαφ αποχωρεί από τους «ερυθρόλευκους» μετά από τρία χρόνια και έχοντας συμμετοχή στη σεζόν 2023/24, κατά την οποία οι Πειραιώτες κατέκτησαν το Youth League.

Πλέον, θα αγωνίζεται στην ομάδα της Superbet League προκειμένου να έχει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

Ο νεαρός αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό και τον ευχαρίστησε για όλα όσα του προσέφερε αυτά τα χρόνια με ένα συγγενικό μήνυμα.

Αναλυτικά: «Μετά από 3 χρόνια στην οικογένεια του Ολυμπιακού, ήρθε η στιγμή να αποχωρήσω. Θέλω να ευχαριστήσω τη διοίκηση, τους προπονητές, τους συμπαίκτες μου και όλους όσους συνεργάστηκα αυτά τα χρόνια. Κατάφερα να πραγματοποιήσω πολλά από τα όνειρα που είχα από όταν άρχισα να παίζω ποδόσφαιρο και να ζήσω μοναδικές στιγμές που θα θυμάμαι σε όλη μου τη ζωή. Ήταν τιμή μου που φόρεσα αυτή τη φανέλα και έπαιξα για αυτόν τον κόσμο. Ευχαριστώ για όλα».