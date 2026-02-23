Ένα από τα πιο απαιτητικά ευρωπαϊκά ραντεβού της σύγχρονης ιστορίας του δίνει ο Ολυμπιακός, που αύριο το βράδυ (24/2, 22:00) καλείται να ανατρέψει το 0-2 του «Γ. Καραϊσκάκης» απέναντι στη Μπάγερ Λεβερκούζεν. Το εγχείρημα μοιάζει εξαιρετικά δύσκολο, όμως οι «ερυθρόλευκοι» ταξιδεύουν στη Γερμανία με στόχο να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα, στηριζόμενοι στη νοοτροπία που έχει εμφυσήσει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ: πίεση, ένταση και πίστη μέχρι το τελευταίο λεπτό.

Το αγωνιστικό «κλειδί» μοιάζει ξεκάθαρο. Η Λεβερκούζεν έχει παρουσιάσει φέτος ευαλωτότητα όταν δέχεται γκολ στο πρώτο ημίχρονο. Σε αρκετές από τις φετινές ήττες της, βρέθηκε πίσω νωρίς και δεν κατάφερε να επιστρέψει. Ως εκ τούτου το γρήγορο γκολ δεν είναι απλώς στόχος, αποτελεί την προϋπόθεση για να μεταφερθεί η πίεση στους Γερμανούς και να αλλάξει η ψυχολογία της αναμέτρησης.

