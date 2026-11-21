Ο Τιάγκο Νους, όπως λένε οι φήμες από Πειραιά μεριά, δεν θα είναι ο μόνος άσος του ΟΦΗ, που στα τέλη Δεκέμβρη θα μπει στο αεροπλάνο από το Ηράκλειο, για να έρθει στον Ολυμπιακό.

Πηγές, που γνωρίζουν πρόσωπα και πράγματα στο λιμάνι, λένε ότι θα έχει συνεπιβάτη ακόμη ένα άσο της ομάδας του Ηρακλείου. Μάλιστα αυτόν τον παίκτη, τον είχε απορρίψει δύο φορές ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

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