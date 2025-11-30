Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (Cosmote Sport 1) στο Αγρίνιο το παιχνίδι του Ολυμπιακού με αντίπαλο τον Παναιτωλικό, για την 12η αγωνιστική της Super League.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν τέσσερις σερί νίκες και θέλουν το τρίποντο απέναντι στους «κυανοκίτρινους», προκειμένου να παραμείνουν στην κορυφή της βαθμολογίας, ελπίζοντας πως θα ανοίξουν κι άλλο τη διαφορά από ΠΑΟΚ και ΑΕΚ.

Στον αντίποδα, ανεβασμένος είναι ο Παναιτωλικός με τον Γιάννη Αναστασίου στο «τιμόνι» του, έχοντας οκτώ βαθμούς στα πέντε τελευταία παιχνίδια (2-2-1) του.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προχώρησε σε αρκετές αλλαγές στην ενδεκάδα της ομάδας του, δίνοντας φανέλα βασικού στον Γιάρεμτσουκ.

Ο Βάσκος τεχνικός ξεκίνησε με τον Τζολάκη στο τέρμα, με τους Κοστίνια, Ρέτσο, Μάντσα και Μπρούνο να συνθέτουν την τετράδα της άμυνας.

Στον άξονα αγωνίζονται οι Έσε και Νασιμέντο, ενώ στα «φτερά» της επίθεσης βρίσκονται οι Μαρτίνς και Στρεφέτσα, με τους Ελ Κααμπί και Γιάρεμτσουκ να είναι στην επίθεση σε σύστημα 4-4-2.

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Παναιτωλικός: Τσάβες, Μαυρίας, Γκαρσία, Κόγιτς, Μανρίκε, Μπουχαλάκης, Κοντούρης, Ματσάν, Σμυρλής, Εστέμπαν, Αγκίρε.

Ολυμπιακός: Τζολάκης – Κοτσίνια, Ρέτσος, Μάντσα, Μπρούνο – Μαρτίνς, Έσε, Νασιμέντο, Στρεφέτσα – Γιάρεμτσουκ, Ελ Κααμπί.

Διαιτητής: Τσακαλίδης, Βοηθοί: Νικολακάκης, Κόλλιας, 4ος: Κόκκινος, VAR: Ευαγγέλου, Πουλικίδης