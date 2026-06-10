Ο Ουνάι Λόπεθ απάντησε αρνητικά στην πρόταση του Ολυμπιακού. Ο 30χρονος Βάσκος χαφ, που βρέθηκε κοντά στη μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά, αποφάσισε να παραμείνει στη Βαγιεκάνο και να υπογράψει νέο τριετές (2+1) συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Μαδρίτης.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ραδιοφωνικού σταθμού της ισπανικής πρωτεύουσας «Onda Cero» ο Λόπεθ θα συνεχίσει την καριέρα του στη Ράγιο.

Ήταν βασικός πρωταγωνιστής στην πορεία της ομάδας από το Βαγιέκας στον τελικό του Conference League, όπου ηττήθηκε με 1-0 από την Κρίσταλ Πάλας.