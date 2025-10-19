Κανένα θέμα δεν υπάρχει αναφορικά με το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Νότιγχαμ για τον Ράφα Μπενίτεθ, μετά τη (χθεσινή) απόλυση του Άγγελου Ποστέκογλου από τη Φόρεστ.

Στην ΠΑΕ Ολυμπιακός σχολίαζαν τη φημολογία ως συνέχεια εκείνης των τελευταίων ημερών που αφορούσε μεταγραφικά ζητήματα και συγκεκριμένα την περίπτωση Τετέι και Παντελίδη.

Συγκεκριμένα, στις τάξεις του πειραϊκού συλλόγου υπήρξε θυμηδία για το θέμα Μπενίτεθ, αφού το ενδιαφέρον για τον Ισπανό τεχνικό είχε εκφραστεί πριν από οκτώ χρόνια, όταν η Νότιγχαμ αγωνιζόταν στην Championship.

Με ανάλογο ύφος σχολιάστηκαν επίσης τα δημοσιεύματα περί ενδιαφέροντος για τους δύο ποδοσφαιριστές της Κηφισιάς, σύμφωνα με τα οποία είχαν προταθεί στους «ερυθρόλευκους» έναντι 800.000 ευρώ ως «πακέτο», για να καταλήξουν το καλοκαίρι δανεικοί στη Ρίο Άβε.

Xρ. Ανδρ.

Με πληροφορίες: ΑΠΕ-ΜΠΕ