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Στο αθλητικό κέντρο του Ολυμπιακού στον Ρέντη βρέθηκε την Πέμπτη ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τον νέο προπονητή του συλλόγου, Ιμανόλ Αλγουαθίλ.
Ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, ο οποίος έδωσε το παρών και στον καθιερωμένο αγιασμό της ομάδας, χαρακτήρισε τον Βάσκο ως έναν από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαν να έρθουν στους Πειραιώτες.
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