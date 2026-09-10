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Στο αθλητικό κέντρο του Ολυμπιακού στον Ρέντη βρέθηκε την Πέμπτη ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο οποίος παρουσίασε στους ποδοσφαιριστές της ομάδας τον νέο προπονητή του συλλόγου, Ιμανόλ Αλγουαθίλ.

Ο ισχυρός άνδρας της «ερυθρόλευκης» ΠΑΕ, ο οποίος έδωσε το παρών και στον καθιερωμένο αγιασμό της ομάδας, χαρακτήρισε τον Βάσκο ως έναν από τους καλύτερους προπονητές που θα μπορούσαν να έρθουν στους Πειραιώτες.

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