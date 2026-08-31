Με το διπλό στις αποσκευές του επέστρεψε ο Ολυμπιακός από την Τρίπολη, όπου επικράτησε 1-0 του Αστέρα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με γκολ του Ζότα Σίλβα, κάνοντας το «δύο στα δύο» στη Super League.

Με το βλέμμα πλέον στραμμένο στη λήξη της μεταγραφικής περιόδου, ο Ολυμπιακός έχει ανεβάσει κατακόρυφα τους ρυθμούς του, δουλεύοντας ταυτόχρονα αρκετά σημαντικά μέτωπα.

Παρά την άφιξη του Πέντερσεν, οι Πειραιώτες συνεχίζουν να διατηρούν ανοιχτή την υπόθεση του Ντοντό, δεξιού μπακ της Φιορεντίνα, για τον οποίο έχουν καταθέσει πρόταση που φτάνει τα 10 εκατ. ευρώ.

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