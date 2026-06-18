Πέρασαν 16 χρόνια. Σαν σήμερα στις 18 Ιουνίου 2010, ο Βαγγέλης Μαρινάκης εξαγόρασε πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της ΠΑΕ Ολυμπιακός από τον Σωκράτη Κόκκαλη, βάζοντας τέλος σε μια περίοδο στο Ελληνικό ποδόσφαιρο που χαρακτηρίστηκε η εποχή της παράγκας. Μια εποχή με κατάμαυρα σημεία που όμοιά του δεν είχε ζήσει το ποδόσφαιρό μας και είχε μεγάλους πρωταγωνιστές τον Θωμά Μητρόπουλο και τον Βασίλη Γκαγκάτση, τους εκλεκτούς του συστήματος που δημιούργησε ο Σωκράτης Κόκκαλης προκειμένου ν’ ανατρέψει αυτό του Γιώργου Βαρδινογιάννη που είχε ωστόσο διαφορετικά χαρακτηριστικά.

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