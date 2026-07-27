Πολύ κοντά στην ολοκλήρωση της μεταγραφής του στη Χαλ βρίσκεται ο Κωνσταντίνος Τζολάκης. Ο διεθνής γκολκίπερ του Ολυμπιακού ολοκλήρωσε με επιτυχία τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και απομένουν μόνο οι τελευταίες διαδικασίες για να ανακοινωθεί από τη νεοφώτιστη στην Premier League αγγλική ομάδα.

Ο 23χρονος τερματοφύλακας επέστρεψε την περασμένη Παρασκευή (24/7) στην Αθήνα, προκειμένου να υποβληθεί στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις για λογαριασμό της Χαλ και στη συνέχεια να ταξιδέψει στη Σλοβενία, όπου πραγματοποιείται η προετοιμασία της νέας του ομάδας.

Οι εξετάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Isokinetic Athens, με τον Τζολάκη να φωτογραφίζεται μαζί με τον Ορθοπεδικό Διευθυντή του κέντρου, Άκη Τσαπραλή, επιβεβαιώνοντας πως όλα κύλησαν ομαλά.

Ο Έλληνας γκολκίπερ αποτελεί γέννημα-θρέμμα των ακαδημιών του Ολυμπιακού και άφησε έντονο το αποτύπωμά του στους «ερυθρόλευκους». Ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε το Conference League το 2024, ενώ έναν χρόνο αργότερα συνέβαλε καθοριστικά στην κατάκτηση του νταμπλ.

Συνολικά, ο Τζολάκης κατέγραψε 131 συμμετοχές με τη φανέλα του Ολυμπιακού σε όλες τις διοργανώσεις, κρατώντας ανέπαφη την εστία του σε 64 αγώνες, πριν ανοίξει το νέο κεφάλαιο της καριέρας του στην Αγγλία.