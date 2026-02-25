Την φετινή ευρωπαϊκή του πορεία ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός, ο οποίος έμεινε στο 0-0 με τη Μπάγερ Λεβερκούζεν και αποκλείστηκε από τη συνέχεια του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αποχωρούν από την κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση έχοντας βάλει στα ταμεία τους 43.151.000 ευρώ!

Συγκεκριμένα, οι πρωταθλητές Ελλάδας κέρδισαν 18,62 εκατ. ευρώ από τη συμμετοχή τους στην League Phase, ενώ από το Value Pillar πήραν 9,17 εκατ. ευρώ. Να σημειωθεί ότι το Value Pillar υπολογίζεται από το market pool και την ευρωπαϊκή κατάταξη της δεκαετίας.

Οι νίκες επί των Καϊράτ, Λεβερκούζεν και Άγιαξ έδωσαν έξτρα 6,3 εκατ. ευρώ, καθώς η κάθε νίκη δίνει 2,1 εκατ. ευρώ και 1,4 εκατ. ευρώ έφεραν οι ισοπαλίες με Πάφο και Αϊντχόφεν. Δηλαδή, η κάθε ισοπαλία φέρνει 700.000 ευρώ.

Από εκεί και πέρα, η πρόκριση στα play off απέφερε 1 εκατ. ευρώ, ενώ η 18η θέση της κατάταξης επιπλέον 5,225 εκατ. ευρώ.

Πάντως, ο Ολυμπιακός έχασε την ευκαιρία να εισπράξει ακόμα 11 εκατ. ευρώ, καθώς δεν προκρίθηκε στους «16».