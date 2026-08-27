Ο Ολυμπιακός φέρεται να έχει ολοκληρώσει τη συμφωνία με την Τορίνο για την απόκτηση του Χόλμγκρεν Πέντερσεν, σύμφωνα με ιταλικά δημοσιεύματα.

Το deal για τον 26χρονο Νορβηγό δεξιό μπακ φέρεται να έκλεισε στα 8 εκατ. ευρώ, με τον παίκτη να αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και την υπογραφή συμβολαίου διάρκειας τεσσάρων ετών με τους «ερυθρόλευκους».

Περισσότερα στο paixebala.gr