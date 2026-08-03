Ο Ανάς Σαλάχ-Εντίν οδεύει ολοταχώς προς τον Ολυμπιακό. Σύμφωνα με δημοσίευμα της ιστοσελίδας «le360» από το Μαρόκο, ο 24χρονος αριστερός μπακ είναι μια ανάσα από τους Πειραιώτες και σύντομα η μετακίνησή του αναμένεται να ολοκληρωθεί.

«Ο Μαροκινός αριστερός μπακ βρίσκεται στα πρόθυρα να γίνει η νέα μεταγραφή του Ολυμπιακού, όπου θα επανενωθεί με τον συμπατριώτη του Αγιούμπ Ελ Κααμπί» αναφέρει το ρεπορτάζ και υπογραμμίζει ότι ο αμυντικός έχει μιλήσει τόσο με τον Ελ Κααμπί, όσο και με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Οι Μαροκινοί υποστηρίζουν ότι ο Σαλάχ-Εντίν θα υπογράψει το συμβόλαιό του μετά το πρώτο ματς του Ολυμπιακού με τη Ναϊμέγκεν και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Φρανσίσκο Ορτέγκα, που οδεύει προς την Ρίβερ Πλέιτ.

Να σημειωθεί ότι το ρεπορτάζ έρχεται σε κόντρα με τις πληροφορίες από την Ολλανδία, που ανέφεραν ότι ο παίκτης έχει απορρίψει τον Ολυμπιακό.