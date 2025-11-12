Κάτοικος Πειραιά θα δηλώνει έως το 2028 ο Λορέντσο Πιρόλα, καθώς την Τετάρτη ανακοινώθηκε η επέκταση της συνεργασίας των δύο πλευρών.

Στις πρώτες του δηλώσεις, μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας του με τους νταμπλούχους Ελλάδας, ο 23χρονος Ιταλός αμυντικός εξέφρασε τη χαρά του για το γεγονός ότι θα συνεχίσει να φοράει τα «ερυθρόλευκα».

Παράλληλα, δήλωσε έτοιμος να κατακτήσει περισσότερα τρόπαια με την ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Πιρόλα:

«Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Είναι μια μεγάλη ικανοποίηση για μένα. Ήρθα εδώ πριν 1,5 χρόνο με μεγάλους στόχους. Μπορώ να πω ότι σε αυτόν τον 1,5 χρόνο είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ στον Ολυμπιακό και ελπίζω να κερδίσω πολλά τρόπαια, όπως πέρσι.

Προσπαθώ πάντα να δίνω τον καλύτερό μου εαυτό σε κάθε αγώνα που έχω παίξει και που θα παίξω. Είμαι ποδοσφαιριστής που δίνω πάντα το 100% στο γήπεδο και χαίρομαι που οι οπαδοί το εκτιμούν.

Με κάνουν όχι μόνο να το νιώθω, αλλά και να το βλέπω κάθε ημέρα. Είμαι πολύ ευτυχισμένος για αυτό. Έχω μόνο θετικά συναισθήματα για τον Ολυμπιακό.

Η προηγούμενη χρονιά πήγε πολύ καλά. Παίξαμε στο Europa League, κερδίσαμε το πρωτάθλημα και το Κύπελλο και φέτος παίζουμε στο Champions League.

Έχω μόνο θετικά συναισθήματα. Είμαστε μια μεγάλη οικογένεια. Αυτό το βλέπεις μέσα και έξω από το γήπεδο με τους οπαδούς μας. Μας κάνουν να νιώθουμε πάντα όμορφα και μας βοηθάνε πολύ».