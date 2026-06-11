Ο Λορέντσο Πιρόλα έχει μπει δυναμικά στο μεταγραφικό κάδρο των ιταλικών συλλόγων, με τα δημοσιεύματα στην γειτονική χώρα να αποκαλύπτουν αυτή την φορά (μετά το ενδιαφέρον των Γιουβέντους και Κόμο) ότι η Μπολόνια παρακολουθεί εδώ και καιρό την πορεία του στον Ολυμπιακό.

Οι εμφανίσεις του 24χρονου στόπερ στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις δεν πέρασαν απαρατήρητες, με τους «ροσομπλού» να σχηματίζουν εξαιρετική εικόνα για τις δυνατότητές του και να τον κατατάσσουν ψηλά στη λίστα των υποψήφιων μεταγραφικών στόχων τους.

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