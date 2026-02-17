Οι Λορέντσο Πιρόλα, Ντιόγκο Νασιμέντο και Αγιούμπ Ελ Κααμπί συγκαταλέγονται ανάμεσα στους 100 ταχύτερους ποδοσφαιριστές που συνεχίζουν να αγωνίζονται στο Champions League.

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη (534η) έκθεση του CIES Football Observatory (Διεθνές Κέντρο Αθλητικών Σπουδών με έδρα την Ελβετία, που ιδρύθηκε το 1995 ως συνεργασία της FIFA με το Πανεπιστήμιο του Νοσατέλ), παρουσιάζονται, με βάση δεδομένα Gradient, οι 20 πιο γρήγοροι παίκτες ανά θέση (στόπερ, μπακ, κεντρικοί μέσοι, εξτρέμ και σέντερ φορ), καθώς και η ανάλυση των αποστάσεων που καλύπτουν σε διαφορετικές ταχύτητες.

Ο Λορέντσο Πιρόλα βρίσκεται στη λίστα των ταχύτερων κεντρικών αμυντικών, καταλαμβάνοντας την 16η θέση με μέγιστη ταχύτητα 33,38 χλμ./ώρα.

Στους κεντρικούς μέσους, ο Ντιόγκο Νασιμέντο είναι 6ος, με 33,08 χλμ./ώρα, ενώ ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί κατατάσσεται 19ος στους επιθετικούς κορυφής, με 32,74 χλμ./ώρα.

Ο Αμπντουκοντίρ Χουσάνοφ της Μάντσεστερ Σίτι είναι ο πιο γρήγορος κεντρικός αμυντικός με 35,8 χλμ./ώρα. Στα άκρα της άμυνας, οι Άτσραφ Χακίμι και Νούνο Μέντες της Παρί Σεν Ζερμέν βρίσκονται στην κορυφή με 36,4 και 36,12 χλμ./ώρα αντίστοιχα.

Πρώτος στους κεντρικούς μέσους είναι ο Άρτσι Γκρέι (34,8 χλμ./ώρα), στους εξτρέμ ο Άντονι Γκόρντον (37,9 χλμ./ώρα) και στους σέντερ φορ ο Κιλιάν Μπαπέ με 35,7 χλμ./ώρα.

Σε ό,τι αφορά την κατανομή των αποστάσεων ανά ταχύτητα, τρεις επιθετικοί κάλυψαν το μεγαλύτερο ποσοστό της απόστασής τους με ρυθμό κάτω των 7 χλμ./ώρα: ο Κιλιάν Μπαπέ (43,5%), ο Βίκτορ Όσιμεν (41,9%) και ο Λουίς Σουάρες (40,1%).