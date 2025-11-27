Ο Ολυμπιακός ηττήθηκε με 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο «Γ. Καραϊσκάκης», με τον Λορέντσο Πιρόλα να δηλώνει μετά το ματς ότι το παιχνίδι κρίθηκε στις λεπτομέρειες, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ομάδα του θα διεκδικήσει μέχρι τέλους τις πιθανότητες που έχει για πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Ιταλός αμυντικός:

«Φυσικά ξέραμε και πριν το παιχνίδι ότι θα ήταν πολύ δύσκολο το σημερινό ματς. Αν αφήσεις χώρο στη Ρεάλ, θα το εκμεταλλευτεί και θα σε τιμωρήσει. Εμείς παίξαμε με τον τρόπο μας, πιέσαμε τους αντιπάλους μας, όμως πιστεύω ότι οι λεπτομέρειες έκριναν το τελικό αποτέλεσμα.

Η Ρεάλ έχει τους καλύτερους επιθετικούς στον κόσμο, κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσαμε, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να τους περιορίσεις για 90 λεπτά».

-Για το αν είναι το παιχνίδι κόντρα στη Ρεάλ αυτό που μπορεί να αποτελέσει την αρχή για κάτι καλό στο Champions League: «Πιστεύω ότι στους αγώνες μας στο Champions League έχουμε εμφανιστεί αρκετά καλά. Έχουμε αντιμετωπίσει τους αντιπάλους με τον δικό μας τρόπο, όμως αυτό δεν αρκεί, αφού έχουμε μόλις δύο βαθμούς.

Πρέπει να προσπαθήσουμε να πάρουμε τα επόμενα τρία παιχνίδια, ώστε να διεκδικήσουμε μέχρι τέλους τις πιθανότητές μας να προκριθούμε στην επόμενη φάση της διοργάνωσης».