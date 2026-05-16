Ο Ολυμπιακός έχει το βλέμμα του αποκλειστικά στο κυριακάτικο παιχνίδι του στην έδρα της ΑΕΚ, τονίζοντας ότι δεν σκέφτεται τι θα συμβεί στο ματς του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό στη Λεωφόρο.

Αυτό είναι το επιμύθιο των δηλώσεων του Λορέντζο Πιρόλα, ο οποίος, μεταξύ άλλων, ξεκαθάρισε ότι η ομάδα του κρατά την τύχη στα χέρια της, όσον αφορά τη δεύτερη θέση, προσθέτοντας ότι αυτός και οι συμπαίκτες του θα προσπαθήσουν να πάρουν τη νίκη στην «Allwyn Arena» για να έχουν την ευκαιρία να διεκδικήσουν την πρόκριση στη League Phase του Champions League.

