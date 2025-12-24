Απόλυτα δικαιωμένος για την επιλογή του να αφήσει την Ιταλία, παίρνοντας μεταγραφή στον Ολυμπιακό, εμφανίστηκε ο Λορέντσο Πιρόλα, σε αποκλειστική συνέντευξη στην Tuttosport, η οποία δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα σήμερα (24/12).

Ο 23χρονος Ιταλός-διεθνής με την U21 -αμυντικός, μίλησε για το παρόν και το μέλλον του, τις φιλοδοξίες του, τον Ολυμπιακό και το ελληνικό πρωτάθλημα, το Champions League, το ίνδαλμά του, την Ίντερ και το όνειρο της κλήσης στην εθνικής ανδρών Ιταλίας, το «ντέρμπι» με τον Ντάβιντε Καλάμπρια και τη φιλία με τον Αλμπέρτο Μπρινιόλι.

Μιλώντας για την εμπειρία στον Ολυμπιακό και την Ελλάδα είπε: «Εδώ στην Ελλάδα, όλα πάνε περίφημα. Περνάω υπέροχα από κάθε άποψη. Η απόφαση να φύγει από την Ιταλία ήρθε σε μία περίπλοκη στιγμή μετά τον υποβιβασμό της Σαλερνιτάνα. Ο Ολυμπιακός αντιπροσώπευσε την ιδανική ευκαιρία για να ξαναβρώ την ηρεμία μου. Κατάφερα να βρω συνέχεια, διάρκεια που χρειαζόταν σε υψηλό επίπεδο και μία θέση βασικού.

Είμαι εδώ ενάμιση χρόνο τώρα και πραγματικά απολαμβάνω τα πάντα εδώ, από την ομάδα μέχρι την πόλη και τους ανθρώπους. Από τότε που έφτασα, αλλά ειδικά φέτος, παίζω σε κάθε παιχνίδι. Πραγματικά απολαμβάνω τον εαυτό μου στην Αθήνα. Μόλις ανανέωσα το συμβόλαιό μου και παίζουμε στο Champions League. Έχουμε παίξει εναντίον της Ρεάλ Μαδρίτης, της Άρσεναλ και της Μπαρτσελόνα. Έχω ξεκινήσει βασικός σε έξι από τους έξι αγώνες, έχουμε πέντε βαθμούς, οπότε μπορούμε ακόμα να ελπίζουμε ότι θα φτάσουμε στα playoffs».

Χαρακτήρισε το ελληνικό πρωτάθλημα ως «ιδιαίτερα ανταγωνιστικό, ειδικά στις αναμετρήσεις μεταξύ των “μεγάλων” ομάδων (Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Άρης)», ενώ υπογράμμισε τη δυσκολία των αγώνων απέναντι σε θεωρητικά μικρότερες ομάδες.

Ο Λορέντσο Πιρόλα αναφέρθηκε στη συνέχεια στις σημαντικές επιτυχίες του Ολυμπιακού στην Ευρώπη, σημειώνοντας ότι «η ομάδα διατηρεί το πνεύμα του νικητή που την οδήγησε στην κατάκτηση του Conference League το 2024».

Γεννημένος το 2002, «μεγάλωσε» στην Ιταλία με την Ίντερ και έπαιξε για τη Μόντσα και τη Σαλερνιτάνα πριν φύγει από τη Serie A.

Παρά την αφοσίωσή του στον Ολυμπιακό, με τον οποίο ανανέωσε πρόσφατα έως το 2029, ο Λορέντσο Πιρόλα δεν έκρυψε ότι η Ίντερ παραμένει στην καρδιά του και θα ήθελε κάποια στιγμή να επιστρέψει ως πρωταγωνιστής.

Μάλιστα εάν ο Ολυμπιακός προκριθεί στο Champions League έχει μια σαφή ιδέα για τον αντίπαλο που προτιμά: «Ίντερ! Ξέρω ότι μπορούν να τερματίσουν στην πρώτη οκτάδα, οπότε ίσως θα μπορούσαμε να το συζητήσουμε από τη φάση των 16 και μετά… αλλά συνολικά, και χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη την κλήρωση, θα έλεγα την Ίντερ. Θα ήταν ένας αγώνας που για μένα αντιπροσωπεύει κάτι πιο εγκάρδιο, συμβολικό, ένα κλείσιμο του κύκλου».

Για την περίοδο που έμεινε στην Ίντερ από το 2015 έως το 2020, τόνισε: «Πάντα τα πήγαινα καλά με όλους, τόσο στην ακαδημία νέων όσο και στην πρώτη ομάδα. Βρήκα τους ανθρώπους εξαιρετικά ικανούς, ακόμα και με τα παιδιά. Έτσι, ακόμη και σε επίπεδο ακαδημίας νέων, είχα την καλύτερη δυνατή εμπειρία. Όταν ήμουν στην πρώτη ομάδα, οι αμυντικοί με βοήθησαν περισσότερο: Σκρίνιαρ, Ντε Βρι, Μπαστόνι. Φήμες για επιστροφή στην Ίντερ πριν υπογράψω στον Ολυμπιακό; Ναι, ξέρω ότι υπάρχει το θέμα με τις λίστες των παικτών. Δεν ξέρω αν ήταν αλήθεια ή απλώς φήμες. Εκ των υστέρων, μπορώ μόνο να είμαι ευχαριστημένος με την επιλογή που έκανα».

Επιβεβαίωσε ότι ο Τζόρτζιο Κιελίνι είναι το βασικό του πρότυπο, το ίνδαλμά του προσπαθώντας να αντιγράψει τον τρόπο παιχνιδιού και την ηγετική του φυσιογνωμία στο γήπεδο, ενώ δεν έκρυψε το όνειρό του να αγωνιστεί για την εθνική ομάδα ανδρών της Ιταλίας. Το όνειρο για ένα τηλεφώνημα από τον Γκατούζο:

«Ελπίζω να με έχει κατά νου, ίσως μάθει περισσότερα, αλλά δεν ξέρω αν θα σκεφτεί να με καλέσει στο μέλλον ή όχι. Σε κάθε περίπτωση, νιώθω έτοιμος. Έχω πραγματικά ωριμάσει πολύ στον Ολυμπιακό τον τελευταίο ενάμιση χρόνο. Ο προπονητής θα αποφασίσει, ξέρω ότι είναι δύσκολο γιατί υπάρχουν μερικοί σπουδαίοι παίκτες στη θέση μου».

Αποκάλυψε ότι διατηρεί στενή φιλία με τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, Αλμπέρτο Μπρινιόλι, ο οποίος τον βοήθησε να εγκλιματιστεί γρήγορα στην Ελλάδα, ενώ είπε ότι είναι φίλος και με τον Νταβίντε Καλάμπρια, με τον οποίο «παίζουμε αντίπαλοι στο κατ’ εξοχήν ντέρμπι, Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός».