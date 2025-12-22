Σαν να μην έφτανε στον Ολυμπιακό η εντός έδρας γκέλα (1-1) απέναντι στην Κηφισιά, που τον «γκρέμισε» από την κορυφή της Super League, στο εν λόγω ματς είχε και μία παράπλευρη απώλεια.

Πιο συγκεκριμένα ο Λορέντσο Πιρόλα τραυματίστηκε στο 61ο λεπτό της αναμέτρησης του και έγινε αναγκαστική αλλαγή.

Ο Ιταλός αμυντικός υπεβλήθη σε εξετάσεις και, όπως διαπιστώθηκε, έχει υποστή κάκωση στο πέλμα.

Μετά από αυτήν την εξέλιξη θα μείνει εκτός δράσης τρεις εβδομάδες, κάτι που σημαίνει ότι, μεταξύ άλλων, δεν θα είναι διαθέσιμός για τον αγώνα του Super Cup κόντρα στον ΟΦΗ.