Με πέντε αγωνιστικές τιμωρήθηκε από την αγγλική ομοσπονδία ποδοσφαίρου (FA) ο Βαγγέλης Μαρινάκης για τα όσα συνέβησαν στο παιχνίδι της Νότιγχαμ με τη Φούλαμ στις 28 Σεπτεμβρίου.

Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με την FA, ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ Φόρεστ είχε επιδείξει «απρεπή συμπεριφορά» στη φυσούνα του «Σίτι Γκράουντ», μετά το τέλος του ματς με τους «κότατζερς», κι έτσι του επεβλήθη η προαναφερθείσα τιμωρία.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Υπενθυμίζεται ότι στο εν λόγω ματς η Νότιγχαμ είχε ηττηθεί με 1-0 σκορ από τη Φουλαμ.

Η ανακοίνωση της FA:

«Ο Ευάγγελος Μαρινάκης της Νότιγχαμ Φόρεστ τιμωρήθηκε από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Ο Ευάγγελος Μαρινάκης κατηγορήθηκε για ανάρμοστη συμπεριφορά μετά τον αγώνα της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Premier League με τη Φούλαμ το Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου.

Υποστηρίκτηκε ότι η συμπεριφορά του γύρω από την περιοχή του τούνελ μετά το τελευταίο σφύριγμα ήταν απρεπής. Αρνήθηκε αυτή την κατηγορία, αλλά αυτή αποδεδείχθηκε από την ανεξάρτητη Ρυθμιστική Επιτροπή και τού επιβλήθηκε απαγόρευση εισόδου στο στάδιο/γήπεδο για πέντε αγώνες.

Οι γραπτοί λόγοι για τις αποφάσεις της ανεξάρτητης Ρυθμιστικής Επιτροπής θα δημοσιευθούν εν ευθέτω χρόνω».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

Nottingham Forest’s Evangelos Marinakis has been sanctioned by an independent Regulatory Commission.

Full statement: https://t.co/UCVnA2FFdA pic.twitter.com/V7H7DY1Os8

— FA Spokesperson (@FAspokesperson) October 18, 2024