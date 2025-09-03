Με ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμός της στο «Instagram», η ΠΑΕ Ολυμπιακός, έδωσε στη δημοσιότητα τις πρώτες δηλώσεις του Ντάνιελ Ποντένσε, μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του για τρίτη θητεία στο λιμάνι, υπό μορφή δανεισμού από την Αλ Σαμπάμπ.

«Γεια σε όλους! Είμαι χαρούμενος που επέστρεψα σπίτι, ανυπομονώ να σας δω όλους ξανά και να πετύχουμε ακόμη περισσότερα μαζί! Πάμε Ολυμπιακέ», τόνισε χαρακτηριστικά ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός.

Εξάλλου, τη σεζόν 2023-24, ο Ντανιέλ Ποντένσε ήταν μέλος της ομάδας των «ερυθρόλευκων» που πανηγύρισαν την κατάκτηση του τίτλου του Conference League στον τελικό με την Φιορεντίνα.