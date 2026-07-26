Τη δική του εξήγηση στο «ναυάγιο» της μεταγραφή του Ντομινίκ Λιβάκοβιτς στον Ολυμπιακό δίνει ο κροατικός Τύπος.

Παρότι από τον Ολυμπιακό υποστηρίχθηκε πως εκείνος που «έκοψε» την μεταγραφή του έμπειρου τερματοφύλακα ήταν ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, κροατικό δημοσίευμα προέβη στην αποκάλυψη πως οι «ερυθρόλευκοι» προχώρησαν σε βελτιωμένη πρόταση προς τον διεθνή τερματοφύλακα, ανεβάζοντας τις οικονομικές απολαβές του στα επίπεδα του συμβολαίου που διατηρεί στη Φενέρμπαχτσε.

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