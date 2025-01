Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΑΝΤ1, COSMOTE SPORT 3 HD) στο «Ντραγκάο» το παιχνίδι του Ολυμπιακού κόντρα στην Πόρτο, για την 7η αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με 9 βαθμούς η ομάδα του Μεντιλίμπαρ είναι 15η στην κατάταξη αλλά μόλις στο -2 από την 8η θέση (Ρέιντζερς) που εξασφαλίζει απευθείας πρόκριση στα νοκ άουτ παιχνίδια, οπότε με θετικό αποτέλεσμα και ειδικά με νίκη μπορεί να βρεθεί από σήμερα εντός οκτάδας.

Στον αντίποδα οι «δράκοι» βρίσκονται σε περίοδο ανακατατάξεων και παρατάχθηκαν στο παιχνίδι με τους «ερυθρόλευκους» έχοντας υπηρεσιακό προπονητή τον Ζοζέ Ταβάρες, μιας και ο Μπρούνο Βίτορ απολύθηκε την Δευτέρα.

Σε πλήρη αντίθεση με την Πόρτο, ο Ολυμπιακός απολαμβάνει ένα εντυπωσιακό αήττητο 16 αγώνων σε όλες τις διοργανώσεις κι έχει κερδίσει τους τέσσερις τελευταίους αγώνες του στην ελληνική Super League, όπου φιγουράρει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Στα δύο τελευταία ευρωπαϊκά παιχνίδια τους, με Στεάουα και Τβέντε, οι «ερυθρόλευκοι» δεν βρήκαν λύση στην επίθεση, με αποτέλεσμα να έρθουν δύο «λευκές» ισοπαλίες. Μόνο η Σεντ Ετιέν το 2014-15 είχε τρεις συνεχείς ισοπαλίες με 0-0 στην ιστορία της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός ταξίδεψε στην Πορτογαλία έχοντας νικήσει μόνο σε ένα από τα εννέα τελευταία εκτός έδρας παιχνίδια του με αντίπαλο πορτογαλική ομάδα, ενώ είναι χωρίς νίκη στις τέσσερις τελευταίες επισκέψεις του στο Πόρτο.

Διαιτητής του αγώνα είναι ο Γάλλος Κλεμάν Τουρπέν.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε βασικό στο ένα άκρο της επίθεσης τον Μασούρα, ενώ από εκεί και πέρα δεν επιφύλασσε ιδιαίτερες εκπλήξεις.

Αξίζει να σημειωθεί ότι εκτός έμεινε ο Ζέλσον Μαρτινς, προκειμένου να προφυλαχτεί μετά τις ενοχλήσεις που είχε.

Πόρτο-Ολυμπιακός 0-0

Γκολ:

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Δοκάρια:

Πόρτο: Κόστα, Μόουρα, Τζαλό, Πέρες, Ζοάο Μάριο, Νίκο Γκονζάλες, Μόρα, Βαρέλα, Πέπε, Γκαλένο και Ομορόντιον.

Ολυμπιακός: Τζολάκης, Ροντινέι, Ρέτσος, Κάρμο, Ορτέγκα, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μασούρας, Κωστούλας, Τσικίνιο και Ελ Κααμπί.

