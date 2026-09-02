Ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού, με τους Πειραιώτες να ανακοινώνουν την απόκτησή του από τη Ράσινγκ Σανταντέρ και να ολοκληρώνουν την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.

Οι «ερυθρόλευκοι» κατέβαλαν στον ισπανικό σύλλογο τη ρήτρα αποδέσμευσης του 23χρονου Κολομβιανού χαφ, ύψους 16 εκατ. ευρώ, ενώ το συνολικό κόστος της συμφωνίας φέρεται να φτάνει τα 20 εκατ. ευρώ, ποσό που τον καθιστά ως την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου…

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