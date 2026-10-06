Σημαντικές εξελίξεις για το μέλλον των αθλητικών εγκαταστάσεων του Ολυμπιακού δρομολογήθηκαν σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου. Σε προγραμματισμένη συνάντηση που πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και του Προέδρου της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλη Μαρινάκη, τέθηκε επί τάπητος το φιλόδοξο πλάνο για τον πλήρη εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση του σταδίου «Γεώργιος Καραϊσκάκης».

Στη σύσκεψη συμμετείχε επίσης ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης, υπογραμμίζοντας τη σημασία του έργου, όχι μόνο για τον σύλλογο, αλλά και για την ευρύτερη οικιστική και εμπορική ανάπτυξη της περιοχής.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ηγεσία της ΠΑΕ Ολυμπιακός παρουσίασε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο που αφορά τη ριζική ανακαίνιση της έδρας των «ερυθρολεύκων». Το έργο, το οποίο θα χρηματοδοτηθεί μέσω ιδιωτικών κεφαλαίων, στοχεύει στη μετατροπή του γηπέδου σε ένα υπερσύγχρονο αθλητικό και ψυχαγωγικό κέντρο ευρωπαϊκών προδιαγραφών.

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