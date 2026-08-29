Κόντρα στην πολωνική Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ στο «Γ. Καραϊσκάκης» θα ξεκινήσει το βράδυ της 16ης Σεπτεμβρίου ο Ολυμπιακός τις υποχρεώσεις του στη League Phase του Europa League,

Όπως γνωστοποίησε η UEFA, παρουσιάζοντας το αναλυτικό πρόγραμμα της εφετινής διοργάνωσης, οι Πειραιώτες θα παίξουν στη συνέχεια στη Μασσαλία με τη Μαρσέιγ (15/10), ενώ θα υποδεχθούν στις 22 Οκτωβρίου την Σπάρτα Πράγας στο Φάληρο.

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