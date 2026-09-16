Στην Ελλάδα βρίσκεται εδώ και λίγη ώρα ο Μάριους Μουαντιλμαντζί για λογαριασμό του Ολυμπιακού, με τον Αφρικανό φορ να αναχωρεί λίγο αργότερα με τους εκπροσώπους των ερυθρόλευκων για να μεταφερθεί στο Γ. Καραϊσκάκης και να παρακολουθήσει την ευρωπαϊκή αναμέτρηση με τη Γιαγκελόνια.

Λίγο μετά τις 21:30 ώρα Ελλάδας, ο Μάριους Μουαντιλμπαντζί προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος για να ολοκληρώσει τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό από τη Σαμσουνσπόρ, σε ένα deal που θα στοιχίσει 9 εκατομμύρια ευρώ στους ερυθρόλευκους.

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