Η ΔΕΑΒ κάλεσε σε απολογία δύο ταυτοποιημένους φιλάθλους της ΑΕΚ για τη ρίψη ομπρέλας μετά τη λήξη του ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στην «Allwyn Arena» (1/2), ενώ παράλληλα επέβαλε χρηματικές ποινές για τα επεισόδια που σημειώθηκαν κατά την αποχώρηση των ομάδων.

Όπως προκύπτει από τις εκθέσεις της Αστυνομίας, από το διαθέσιμο βιντεοληπτικό υλικό και από την αναφορά του παρατηρητή, αμέσως μετά το τελευταίο σφύριγμα, εκτοξεύθηκαν από την εξέδρα δύο πλαστικά μπουκάλια νερού, και μία ομπρέλα προς την πλευρά των «ερυθρόλευκων». Ο Ντάνιελ Ποντένσε πήρε την ομπρέλα και την επέστρεψε προς την κερκίδα, γεγονός που προκάλεσε περαιτέρω ένταση, καθώς το αντικείμενο εκσφενδονίστηκε εκ νέου προς τον αγωνιστικό χώρο.

Η Επιτροπή επέβαλε διοικητικό πρόστιμο ύψους 10.000 ευρώ στον Πορτογάλο εξτρέμ για ανάρμοστη συμπεριφορά, κρίνοντας ότι η ενέργειά του δεν συνέβαλε στην εκτόνωση της κατάστασης, όπως όφειλε ως επαγγελματίας ποδοσφαιριστής. Αντίστοιχο πρόστιμο 10.000 ευρώ επιβλήθηκε και στην ΠΑΕ Ολυμπιακός, στο πλαίσιο της αντικειμενικής ευθύνης.

