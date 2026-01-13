Μία μεταγραφή από το… πάνω ράφι επιχειρεί να κάνει ο Ολυμπιακός, ο οποίος φαίνεται να φουλάρει για την απόκτηση του Φρεντ της Φενέρμπαχτσε.

Μάλιστα δημοσιογράφος από την Τουρκία αναφέρει ότι οι Πειραιώτες επισημοποίησαν το ενδιαφέρον τους για τον Βραζιλιάνο μέσο, κάνοντας πρόταση στα «καναρίνια» για να πάρει δανεικό τον παίκτη, με οψιόν αγοράς.

«Ο Ολυμπιακός έκανε προσφορά στη Φενερμπαχτσέ για τον Φρεντ, η οποία περιλαμβάνει μπόνους και προαιρετική αγορά ύψους 11 εκατομμυρίων ευρώ», αναφέρει συγκεκριμένα η Τουρκάλα δημοσιογράφος, Ελίς Μπουσέ Αράτς σε ανάρτησή της στο “X”.

ÖZEL | Olympiakos, Fred için Fenerbahçe’ye bonuslar dâhil 11 milyon €’luk şarta bağlı satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yaptı. — Elis Buse Araç (@ElisBuseArac) January 13, 2026

Ο Φρεντ, ο οποίος διάγει το 32ο έτος της ηλικίας του, μπορεί να αγωνιστεί με την ίδια ευχέρεια σε όλες τις θέσεις του άξονα.

Έχει ύψος 1.69μ. και κοστολογείται στα 7 εκατ. ευρώ από το Transfermarkt.

Στην ασιατική πλευρά της Κωνσταντινούπολης βρίσκεται από τον Αύγουστο του 2023. Με την τουρκική ομάδα 104 συμμετοχές έχοντας απολογισμό 9 γκολ και 18 ασίστ.

Νωρίτερα, ως γνωστόν, αγωνίστηκε για πέντε χρόνια στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, καταγράφοντας με τους «κόκκινους διαβόλους» 213 συμμετοχές, με 14 γκολ και 19 ασίστ.

Ο μεταγραφικός στόχος των Πειραιωτών χρίστηκε για πρώτη φορά διεθνής το 2014, έχοντας με την Εθνική Βραζιλίας 32 συμμετοχές.