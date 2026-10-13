Οι εξαιρετικές εμφανίσεις του Παναγιώτη Ρέτσου τόσο με τον Ολυμπιακό, όσο και με την εθνική Ελλάδας στο Nations League, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομάδων.

Η Γερμανία φαίνεται πως θα ασχοληθεί εκ νέου με τον 28χρονο σέντερ μπακ και αρχηγό των Πειραιωτών, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι η Χόφενχαϊμ, προτελευταία στην βαθμολογία της Bundesliga, μετά τις πρώτες πέντε αγωνιστικές θέλει να τον αποκτήσει άμεσα.

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