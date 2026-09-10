Ο Ολυμπιακός κινείται για την απόκτηση του Μάουρο Ικάρντι. Σύμφωνα με τον Αργεντινό δημοσιογράφο, Ναουέλ Φερέιρα, οι Πειραιώτες βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τον Αργεντινό φορ, που έμεινε ελεύθερος από τη Γαλατάσαραϊ.

Ο Ικάρντι, που είναι πλέον 33 ετών, είχε βρεθεί στις ακαδημίες της Μπαρτσελόνα και της Σαμπντόρια, ενώ έπαιξε στην πρώτη ομάδα. Από εκεί μετακόμισε στην Ίντερ έναντι 13 εκατ. ευρώ, μετρώντας 219 συμμετοχές και 124 γκολ.

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