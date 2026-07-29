Στη λίστα του Ολυμπιακού βρίσκεται ο Ζοάο Καρβάλιο. Σύμφωνα με τη Record οι Πειραιώτες ενδιαφέρονται για τον 22χρονο τερματοφύλακα της Μπράγκα Β’, που θεωρείται ένα από τα ταλέντα της Πορτογαλίας.

Να σημειωθεί ότι ο Ολυμπιακός απέκτησε ήδη τον Στέφαν Ορτέγα και τον Μπάλσα Πόποβιτς για τις θέσεις των τερματοφυλάκων και δεν αποκλείεται ο Καρβάλιο να προορίζεται για την Ρίο Άβε.

Ο Πορτογάλος πέρσι είχε 29 συμμετοχές, ενώ συνολικά έχει 53 εμφανίσεις με τη δεύτερη ομάδα και 57 με την Κ23 της Μπράγκια. Με την πρώτη ομάδα έχει καταγράψει μία συμμετοχή, ενώ έχει 13 παρουσίες με την Κ21 της εθνικής Πορτογαλίας.