Ένα από τα πιο απαιτητικά ραντεβού της League Phase περιμένει σήμερα τον Ολυμπιακό. Οι Πειραιώτες αντιμετωπίζουν τη Ρεν στο Roazhon Park (17:30) για την 4η αγωνιστική του Europa League με τις δύο ομάδες να παραμένουν αήττητες στη φετινή διοργάνωση. Η ισοπαλία 2-2 με τη Γιουβέντους έφερε τους Γάλλους στη 13η θέση, ενώ οι «ερυθρόλευκοι», που προέρχονται από το 1-0 επί της Σπάρτα Πράγας, βρίσκονται στην 5η θέση με τέσσερις βαθμούς περισσότερους.

Η Ρεν έχει δύο πρόσωπα. Στην έδρα της δεν έχει χάσει ματς και κυνηγά την έκτη συνεχόμενη νίκη μπροστά στον κόσμο της, ενώ θέλει και δύο διαδοχικά εντός έδρας τρίποντα στη League Phase του Europa League, κάτι που δεν έχει καταφέρει από το 2023.

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