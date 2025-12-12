Στο παιχνίδι της απόκτησης του Χρήστου Μανδά βάζει τον Ολυμπιακό ιταλικό Μέσο.

Σύμφωνα με τη Repubblica, οι «ερυθρόλευκοι» εξετάζουν σοβαρά την απόκτηση του 24χρονου διεθνούς γκολκίπερ της Λάτσιο, ο οποίος έχει χάσει τη θέση βασικού στην ομάδα της «Αιώνιας Πόλης» και αναζητά μια νέα ευκαιρία για σταθερό χρόνο συμμετοχής.

Όπως επισημαίνεται στο σχετικό δημοσίευμα η ομάδα του Πειραιά βρίσκεται ήδη σε επαφές με τους Ρωμαίους, προσπαθώντας να βρει τη φόρμουλα που θα φέρει τον Μανδά στο λιμάνι.

Το ίδιο ρεπορτάζ αποκαλύπτει πως ο Ολυμπιακός έχει στραμμένο το βλέμμα του και σε άλλους παίκτες της Λάτσιο: τον 26χρονο αριστερό μπακ Λούκα Πελεγκρίνι, τον 26χρονο εξτρέμ Τιγιάνι Νόσλιν και τον 24χρονο αμυντικό μέσο Νικολό Ροβέλα.

Η μεταγραφολογία φουντώνει, η αγορά πλησιάζει, και ο Ολυμπιακός φαίνεται αποφασισμένος να κινηθεί δυναμικά.