Ο Ολυμπιακός δεν κατάφερε να βρει το γκολ της νίκης απέναντι στην Πάφο, με τον Παναγιώτη Ρέτσο να στέκεται στην πολύ καλή αμυντική λειτουργία των Κυπρίων, μετά τη «λευκή» ισοπαλία στο «Γ. Καραϊσκάκης».

«Έπρεπε να δώσουμε το κάτι παραπάνω. H Πάφος είχε 10 παίκτες κοντά στην περιοχή, είχε κλειστή άμυνα, αμυνθήκαν πάρα πολύ καλά. Εμάς δεν μας βγήκε τόσο πολύ το παιχνίδι με τις σέντρες, κάποιες φορές μας βγαίνει.

Τα παιδιά της Πάφου έκαναν υπερπροσπάθεια, εμάς δεν μας βγήκε. Θέλαμε να πάρουμε τους τρεις βαθμούς, θα ήταν ένα σημαντικό προβάδισμα που θα μας έδινε ψυχολογία για τη συνέχεια.

Όποιος θα έμενε με 10 παίκτες θα προσπαθούσε να παγώσει το παιχνίδι όπως έκανε η Πάφος. Το έκαναν καλά. Και το γήπεδο ήταν σε ένταση, είχαμε την μπάλα, είχαμε ευκαιρίες. Έπρεπε να βρούμε άλλες λύσεις, δεν βρέθηκαν, δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Θέλαμε πάρα πολύ τη νίκη, φάνηκε κιόλας, προχωράμε, δεν έχω να πω κάτι άλλο.

Ελπίζω το Γενάρη να μην συζητάμε τους 2 βαθμούς που χάθηκαν σήμερα. Σίγουρα θα είναι σημαντικοί γιατί έτσι όπως είναι η διοργάνωση και ο ένας βαθμός είναι σημαντικός.

Ελπίζω στους επόμενους αγώνες να είμαστε πιο αποτελεσματικοί και να πάρουμε τρεις βαθμούς. Πιστεύω ότι το έχουμε, έχουμε καλή ψυχολογία, καλούς παίκτες, είμαστε πολύ καλά σαν ομάδα. Ευχαριστούμε τον κόσμο, ήταν φανταστική εξέδρα».