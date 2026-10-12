Αρχηγός με όλη τη σημασία της λέξης ήταν ο Παναγιώτης Ρέτσος στο ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό.

Έδωσε αρκετές μάχες στην άμυνα, κερδίζοντάς τις σχεδόν όλες, εμψύχωνε την ομάδα ακόμη κι όταν κλήθηκε να παίξει με παίκτη λιγότερο για περίπου μισή ώρα, ενώ ήταν αυτός που έκρινε το ματς με το εξαιρετικό του τελείωμα, με το οποίο διαμορφώθηκε το 1-0 στο Καραϊσκάκη, που βοήθησε τους Πειραιώτες να πλησιάσουν την κορυφή.

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