Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για την προσπάθεια που έκανε ο Ολυμπιακός στο Λεβερκούζεν μετά το ισόπαλο 0-0, ενώ τόνισε πως πλέον η ομάδα επικεντρώνεται στην προσπάθεια κατάκτησης του πρωταθλήματος.

«Είχαμε απαιτήσεις, θέλαμε να το παλέψουμε, να κάνουμε ένα θαύμα, να ξανακάνουμε αυτό που είχαμε κάνει πριν δύο χρόνια, αλλά ξέραμε ότι είναι ένα επίπεδο παραπάνω. Όλη η ομάδα πάλεψε, ξέραμε ότι αν βάζαμε ένα γκολ θα είχαμε ελπίδες, αλλά δυστυχώς δεν τα καταφέραμε», είπε και συνέχισε:

«Πλέον εστιάζουμε 100% στο πρωτάθλημα. Ξέραμε ότι η Λεβερκούζεν είναι πολύ καλή ομάδα, δείξαμε αξιοπρεπέστατο πρόσωπο, είδαμε ότι έμειναν πίσω. Ξέρουμε ότι ο κόσμος είναι πάντα δίπλα μας και το πρωτάθλημα είναι ο πρωταρχικός στόχος. Στον τελευταίο ενάμιση μήνα δεν δείξαμε το πρόσωπο που θέλαμε, ειδικά στα ντέρμπι, αλλά θέλουμε να δώσουμε όλες μας τις δυνάμεις για το πρωτάθλημα. Έχουμε μια πάρα πολύ καλή ομάδα και το αξίζουμε».