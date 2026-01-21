Στην τεράστια ώθηση που δίνει στον Ολυμπιακό η σπουδαία νίκη (2-0) επί της Λεβερκούζεν στάθηκε ο Παναγιώτης Ρέτσος, μιλώντας στην κάμερα του MEGA, μετά τον αγώνα των δύο ομάδων στο «Γ. Καραϊσκάκης».

O διεθνής στόπερ τόνισε ότι οι Πειραιώτες παρουσιάστηκαν έτοιμοι στο ματς κόντρα στην πρώην ομάδα του, ενώ δεν παρέλειψε να πλέξει το εγκώμιο του MVP της αναμέτρησης, Κωνσταντή Τζολάκη, επισημαίνοντας ότι πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση.

Αναλυτικά όσα είπε ο αρχηγός των «ερυθρολεύκων»:

«Ήθελα να αντιμετωπίσω την πρώην ομάδα μου. Είχα δεθεί συναισθηματικά, ήταν η πρώτη μου μεταγραφή στο εξωτερικό. Είναι μια υγιέστατη ομάδα με καλούς ανθρώπους. Ένιωσα μεγάλη ευχαρίστηση με αυτή τη νίκη, έκανα υπερπροσπάθεια, είμαι καλά και προχωράμε.

Στα έξι παιχνίδια δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή. Παίξαμε σήμερα εναντίον μιας ποιοτικής ομάδας, την πιέσαμε και μας βγήκε.

Πιστεύω στο πλάνο, το ακολουθούμε και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα. Το δείξαμε ότι είμαστε έτοιμοι. Ερχόμαστε από μια δύσκολη περίοδο. Υπάρχουν σκαμπανεβάσματα και αυτή η νίκη μας δίνει ώθηση και αυτοπεποίθηση.

Θα δείτε περισσότερα από αυτή την ομάδα, προχωράμε με κάτω το κεφάλι και αυτοπεποίθηση. Ο Τζολάκης είναι φίλος μου. Έκανε μια φοβερή εμφάνιση. Τον θαυμάζω, είμαι περήφανος, έχει ωριμότητα και ποιότητα. Οι δύσκολες στιγμές τον έχουν κάνει πιο δυνατό και είμαστε όλοι μαζί».