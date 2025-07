Το όνομα του Σαντίνο Αντίνο βρίσκεται στο μεταγραφικό προσκήνιο για τον Ολυμπιακό, με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο να αποκαλύπτει το ποσό που προσφέρουν οι Πειραιώτες στην Γοδόι Κρουζ, για να τον αποκτήσουν.

Συγκεκριμένα ο Ιταλός δημοσιογράφος με ανάρτησή του στο «Χ», αναφέρει ότι οι «ερυθρόλευκοι» προσφέρουν στην Αργεντίνικη ομάδα 4,5 εκατ. ευρώ συν μπόνους για να κάνουν δικό τους τον 19χρονο εξτρέμ.

🚨🔴⚪️ Understand Olympiacos have offered €4.5m plus add-ons for Godoy Cruz winger Santino Andino. pic.twitter.com/aq9KvNwR0C

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 12, 2025