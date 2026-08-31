Ο Ροντινέι μετρά πλέον αντίστροφα για την επιστροφή στην πατρίδα του και μάλιστα καθώς όλα δείχνουν θα συνεχίσει στην Σάντος ως ελεύθερος από τον Ολυμπιακό.

Τα τελευταία ρεπορτάζ από την Βραζιλία αναφέρουν πως ο 34χρονος μπακ έχει έρθει σε προφορική συμφωνία με την Σάντος για συμβόλαιο 2,5 ετών και πλέον απομένει να ολοκληρωθεί η διαδικασία της αποδέσμευσής του από τους «ερυθρόλευκους».

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