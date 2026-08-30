Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από το μέλλον του Ροντινέι στον Ολυμπιακό καθώς ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ φαίνεται πως βρίσκεται πολύ κοντά στην επιστροφή στην πατρίδα του.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Βραζιλία, ο έμπειρος δεξιός οπισθοφύλακας έχει έρθει σε συμφωνία με την Σάντος για συμβόλαιο διάρκειας 2,5 ετών και αναμένεται να ταξιδέψει άμεσα στην πατρίδα του προκειμένου να ολοκληρωθεί η μεταγραφή του.

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