Την Τρίτη (24/02, 22:00) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει τη Λεβερκούζεν στο δεύτερο παιχνίδι των play off του Champions League και θα κληθεί να ανατρέψει το εις βάρος του 2-1 από το ματς του Πειραιά, αν θέλει να συνεχίσει στους «16» της κορυφαίας διασυλλογικής ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Ο Ροντινέι στις δηλώσεις κατά την διάρκεια της συνέντευξης Τύπου, τόνισε πως αυτός και οι συμπαίκτες του θα πρέπει να εξαντλήσουν κάθε πιθανότητα που έχουν για να προκριθούν στην επόμενη φάση της διοργάνωσης, ενώ ανέφερε πως θα πρέπει να το απολαύσουν και να εκμεταλλευτούν την όποια πίεση νιώθουν.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr