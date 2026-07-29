Ο Γκουστάβο Σα προσγειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (29/7) στην Αθήνα, προκειμένου να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό.

Στις πρώτες του δηλώσεις μετά την άφιξη του, ο 21χρονος υψηλόσωμος μεσοεπιθετικός εξέφρασε τη χαρά του για τη μεταγραφή του στην ομάδα του Πειραιά, δηλώνοντας πως ανυπομονεί να φορέσει τη φανέλα των «ερυθρόλευκων», τους οποίους χαρακτήρισε ως την καλύτερη ομάδα στην Ελλάδα.

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