Το περασμένο καλοκαίρι η Ναντ έκανε την έκπληξη και ανακοίνωσε την απόκτηση του Γιουσέφ Ελ Αραμπί, ο οποίος είχε κάνει σπουδαία καριέρα στα ελληνικά γήπεδα με τη φανέλα του Ολυμπιακού.

Τώρα η γαλλική ομάδα θέλει να εντάξει στο δυναμικό της έναν ακόμη Μαροκινό σταρ της ομάδας του Πειραιά, τον Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Όπως αναφέρει σχετικά η γαλλική ιστοσελίδα «Foot mercato» ο 32χρονος φορ έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος της σεζόν και η Ναντ θα κινηθεί τον Ιανουάριο για την απόκτηση του, υποστηρίζοντας πως μία πρόταση περίπου στα πέντε εκατ. ευρώ θα μπορούσε να να πείσει την ελληνική ομάδα να τον παραχωρήσει στη Γαλλία.

Τα «καναρίνια» δυσκολεύονται φέτος στη Ligue 1, έχουν μεγάλη δυσχέρεια στο γκολ και κινδυνεύουν με υποβιβασμό, καθώς βρίσκονται στην 16η θέση με μόλις δέκα βαθμούς. Για το λόγο αυτό έχουν θέσει ως προτεραιότητα την απόκτηση ενός φορ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο για την ενίσχυση της ομάδας του Λουίς Κάστρο και στη λίστα είναι και τ’ όνομα του Ελ Κααμπί.

Πάντως για τον πρώτο σκόρερ του Ολυμπιακού (9 γκολ σε 15 ματς) έχει δείξει ενδιαφέρον και η Μαρσέιγ.

Η ομάδα της Μασαλίας εξετάζει την περίπτωσή του με ενδιαφέρον, ειδικά μετά τον τραυματισμό του Αλγερινού επιθετικού, Αμίν Γκουϊρί, ο οποίος υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στον ώμο και έχει τεθεί νοκ άουτ για αρκετούς μήνες.

Πάντως από τους Πειραιώτες δεν υπάρχει καμία επιθυμία παραχώρησης του Ελ Κααμπί.

Μάλιστα ο Ολυμπιακός ετοιμάζει νέα πρόταση στον 32χρονο Μαροκινό φορ, προκειμένου να τον δέσει στο «Γ. Καραϊσκάκης» έως το 2028.

Χα.Π.