Το βλέμμα της Γιουβέντους έχει στραφεί για τα καλά στον Πειραιά. Τα ιταλικά δημοσιεύματα επιμένουν πως οι «μπιανκονέρι» δουλεύουν παρασκηνιακά για ένα ηχηρό «πακέτο» που περιλαμβάνει τον Κωνσταντή Τζολάκη και τον Χρήστο Μουζακίτη, με το συνολικό ποσό να αγγίζει, ακόμη και να ξεπερνά τα 50 εκατομμύρια ευρώ.

Όπως αναφέρει ο ρεπόρτερ της Γιουβέντους Μίρκο Ντι Νατάλε, οι άνθρωποι της «Μεγάλης Κυρίας» έχουν τσεκάρει επανειλημμένα τους δύο διεθνείς, τόσο σε ευρωπαϊκά παιχνίδια, όσο και στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο Τζολάκης προβάλλει ως σοβαρή λύση για το μέλλον κάτω από τα δοκάρια, ειδικά αν προκύψει αποχώρηση του Ματία Περίν. Με 34 συμμετοχές και συμβόλαιο έως το 2027, ο νεαρός γκολκίπερ θεωρείται επένδυση με άμεση προοπτική.

Διαβάστε περισσότερα στο paixebala.gr